Veja o que abre e fecha durante o recesso de final de ano da Prefeitura de Itapeva

Órgãos públicos municipais: não funcionam nos dias 21 a 31 de dezembro para atendimento ao público. Voltam a funcionar no dia 4 de janeiro de 2021.

Espaço Cidadão: Não haverá expediente entre os dias 21 de dezembro a 1º de janeiro de 2021. Os serviços oferecidos no local como PAT, Procon, Banco do Povo e Núcleo de Habitação retornarão o atendimento no dia 4 de janeiro.

Setor de Dívida Ativa: Terá atendimento on-line durante o recesso, de 21 de dezembro a 8 de janeiro de 2021, por meio dos canais: e-mail: [email protected]; WhatsApp: (15) 3526-8140 ou (15) 99695-7536. Neste período, a população também poderá deixar agendado o horário para atendimento presencial, que retornará a partir do dia 11 de janeiro de 2021, das 12h às 16h. O atendimento on-line continuará permanentemente.

IPTU – Atendimento somente por telefone e e-mail nos dias 21, 22, 23, 28, 29, 30 das 9h às 13h. O telefone de contato é 3526 – 8130 e o e-mail: [email protected]

Fiscalização Municipal – Atendimento on-line pelo e-mail: [email protected]

Bancos: dias 21, 22, 23, das 10h às 15h; dia 24 das 9h às 12h, dia 25 não abre, dias 28, 29 e 30 das 10h às 15h; 31 de dezembro e 1º de janeiro não abrem. Volta no dia 4 de janeiro de 2021, das 10h às 15h. No Paço Municipal, uma agência do Bradesco irá funcionar nestes dias e horários, somente pelo telefone: 99159 – 1103.

Coleta de lixo: não funciona somente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2021. Nos demais dias, funcionará normalmente.

Feiras livres: dia 22 no Jardim Maringá das 6h às 12h30; dia 23 não tem; dia 24 Parque São Jorge das 6h às 12h30 e Morada do Bosque das 17h às 21h; dia 26 Praça de Eventos Zico Campolim das 6h às 12h30; dia 27 Vila Aparecida das 6h às 12h30, dia 29 no Jardim Maringá das 6h às 12h30, dia 30 não tem, dia 31 Parque São Jorge das 6h às 12h30 e Morada do Bosque das 17h às 21h.

Pronto Socorro e Santa Casa: funcionam normalmente.

Farmácia Municipal: atendimento 24 horas de 21 a 31 de dezembro

Mercado Municipal: dias 21, 22, 23 e 24 das 8h às 19h; dia 26 das 8h às 19h; dia 27 das 8h às 14h; dias 28, 29, 30 e 31 das 8h às 19h.

Samu: funciona normalmente.

Postos de saúde: Dias 21, 22, 23, 28, 29, 30 das 7h30 às 17h na zona urbana e nos mesmos dias das 7h às 16h na zona rural. Não abrirão nos dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro.

Poupatempo: Dias 21, 22, 23 das 8h às 17h e 24 das 8h às 12h; 28, 29, 30 das 8h às 17h e 31 não abre.

Cartório Eleitoral: Atendimento emergencial nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 das 13h às 17h somente pelo telefone: 3521 – 5667.