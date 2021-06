Veículo pega fogo em Itapeva

Neste domingo (20), um veículo acabou completamente queimado após apresentar falhas na subida da Avenida Revolucionários de 32.

Segundo as informações do motorista, ao começar a subir a via, percebeu que o carro estava falhando e sentiu que havia fumaça saindo do porta malas. Ao estacionar, o condutor viu que o para-choque traseiro já estava pegando fogo.

Com ajuda de outros motoristas que passavam pelo local o motorista tentou apagar o fogo, mas não conseguiu. Só com a chegada do Corpo de Bombeiros as chamas foram contidas. Não houve feridos no incêndio.