Na tarde desta quinta-feira, dia 17 de março, dois veículos se envolveram em um acidente na estrada que liga Itapeva ao Distrito do Guarizinho.

De acordo com informações, um carro teria batido na traseira de outro veículo, próximo ao Bairro Lagoa Grande. Após a colisão, um dos carros começou a pegar fogo.

O Corpo de Bombeiro de Itapeva foi acionado e compareceu ao local para conter as chamas. Ainda segundo as informações levantadas, ninguém se feriu gravemente no acidente.

Mais informações a qualquer momento.

Assista o vídeo enviado por um leitor:

Vídeo: acidente bairro Lagoa Grande