Na noite de domingo (29), um acidente envolvendo uma caminhonete foi registrado na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Itapeva.

Pelo local o veículo que transitava pela Rua Paraíso acabou perdendo o controle e descendo em uma área de mata próximo ao SAMU. Ao escutar o barulho do carro batendo na árvore, os socorristas saíram para auxiliar as possíveis vítimas do acidente, porém não havia ninguém no carro.

Os socorristas descobriram então que o motorista do veículo estava na rua acima do local do acidente com ferimentos leves.

A vítima contou que perdeu o controle do veículo após outro carro bater em sua traseira, como na hora do acidente chovia forte na cidade, o condutor contou que não conseguiu frear a caminhonete e ao perceber que iria cair na área de mata pulou do carro e assim teve ferimentos nas pernas.

O veículo não pôde ser retirado durante a noite por conta da chuva e permaneceu boa parte do dia na área onde colidiu com a árvore. (A foto foi registrada na manhã desta segunda-feira, dia 30).