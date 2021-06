Veado-campeiro é socorrido pelo Hospital Veterinário da FAIT

Na sexta-feira (04), o policiamento militar ambiental recebeu um pedido de apoio, de uma clínica veterinária do município de Guapiara, sendo informado pela profissional médica responsável, que havia recebido um animal silvestre, conhecido como veado-campeiro (ozotoceros bezoarticus) com uma lesão na região lombar, especificamente na coluna, ocasionado por um acidente entre o animal e um veículo.

Devido aos ferimentos seria necessário o encaminhamento do animal a um hospital. Em contato com a Faculdade de Medicina Veterinária de Itapeva, os especialistas da FAIT tomaram conhecimento do fato e ficaram aguardando o mamífero. O veado-campeiro atingido é uma fêmea e aparentava ser jovem. Foi medicada, sedada e transportada pelos Policiais Ambientais ao município de Itapeva, ficando aos cuidados dos profissionais da FAIT, que de imediato, encaminharam o animal para o centro cirúrgico.

O animal ficou sob os cuidados do Hospital Veterinário da FAIT.