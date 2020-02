Varal Estrela lança seu primeiro disco no SESC Sorocaba

A banda Varal Estrela realiza show de lançamento do seu primeiro disco em Sorocaba. A apresentação acontece no domingo (16/02), às 18hs no anfiteatro do Sesc Sorocaba, os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na Central de Atendimento. (Rua Barão de Piratininga, 555, Jardim Faculdade).

O quarteto de Itapeva radicado na cidade de São Paulo, formado por Thaís Rolim (vocal) , Rodolfo Braga (guitarra), Lucas Silva (guitarra) e Thalles Macedo (baixo) é conhecido por suas evidentes influências de música brasileira misturadas com indie rock sem deixar de soar pop. Em dezembro de 2019 lançaram seu primeiro álbum, homônimo ao nome da banda, fruto de uma campanha de financiamento coletivo.

Em seu show a banda apresenta um som puramente brasileiro, calçado em suas mais variadas influências e suas letras falam sobre o cotidiano através de um filtro interiorano.

Participação Especial

O show terá participação especial do músico Don Betto. O cantor, guitarrista, arranjador e produtor uruguaio que vive há anos na cidade de Sorocaba participa da apresentação dividindo o palco com a banda em duas canções, sendo uma sua, do seu clássico disco “Nossa Imaginação” lançado em 1978, e uma da banda Varal Estrela.

Ligação com Sorocaba

Além de Don Betto no show, quem acompanha o grupo nessa é o baterista e produtor Ítalo Ribeiro Bernardo.

O disco da Varal Estrela ainda traz outros grandes nomes da música sorocabana. O cantor Hugo Rafael dividiu os vocais da música “Guri” em um lindo dueto com a cantora Thaís Rolim. O tecladista Tiago Giovani é o responsável pelos teclados gravados na música “Seguir”. A mixagem e masterização do disco ficaram por conta do engenheiro de som João Antunes.

O Show da Banda Varal Estrela

– Quando: Domingo, dia 16/02, às 18h00

– Onde: Anfiteatro do Sesc Sorocaba – Rua Barão de Piratininga, 555, Jardim Faculdade

– Ingressos: São gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na Central de Atendimento do Sesc

Foto: Pri Lopes