Ex-secretário Luiz Fernando Tassinari ficou menos de dois meses à frente da secretaria e se viu em meio a crise da Santa Casa, que corre o risco de fechar por dívidas acumuladas.

A agora ex-vereadora Vanessa Guari foi empossada nesta quarta-feira (06), secretária municipal da Saúde.

Vanessa assume o lugar de Luiz Fernando Tassinari, que pediu exoneração na segunda-feira (03), depois de ficar menos de dois meses no cargo. Luiz assumiu a pasta no dia 10 de fevereiro e se viu administrando uma das principais secretarias, que acabou envolvida na crise com a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, que devido às dívidas acumuladas ao longo dos últimos anos corre o risco até de fechar as portas.



Com o pedido de exoneração, o prefeito de Itapeva, Mário Tassinari chamou uma das vereadoras que faz parte do grupo da base do chefe do Executivo na Câmara.

Vanessa Valério de Almeida Silva é dentista de formação e estava em seu segundo mandato no Poder Legislativo de Itapeva. Em seu lugar quem assume a cadeira é o suplente Tião do Táxi.