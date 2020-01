Van irregular é denunciada pelo CONSEG

O ano de 2020 já começou com denúncias de irregularidades no transporte de pacientes.

O presidente do CONSEG – Conselho Municipal de Segurança, Mauricio Coelho foi o responsável pela denúncia, de acordo com ele, uma van que realiza o transporte de pacientes da hemodiálise estaria irregular e que a mesma já havia sido apreendida em fiscalização em 2019.

A alegação é de que além do estado de conservação, o veículo não poderia fazer o transporte por ser fabricado em 2000 e o contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Itapeva exigir que o veículo a ser usado deveria no mínimo ser de 2012.

Maurício diz ainda que a van não conta com monitor para ajudar os pacientes e que devido ao veículo estar queimando óleo, acaba enchendo a van de fumaça.

Há ainda reclamações quanto ao atraso do transporte e não comparecimento para pegar os pacientes. De acordo com Maurício o problema já era conhecido pelo poder público. “Reiteradamente denunciada por várias irregularidades já constatadas, a van contratada pela saúde continua fazendo transporte do pessoal na hemodiálise”, disse.

Em contato com a Secretaria Municipal de Saúde recebemos a seguinte nota: