Empresa: PINARA REFLORESTAMENTO E ADMINISTRAÇÃO S.A

Cidade: ITAPEVA/SP

Descrição da Vaga: JOVEM APRENDIZ para atuar como “operador de trator florestal”, “mecânico de manutenção de tratores”, “operador de motosserra” e “trabalhador de extração florestal”, de acordo com instruções de segurança do trabalho e com responsabilidade no manejo de árvores, plantas, insumos e resíduos gerados nos processos de plantio, manutenção, corte, poda, transplante e roçada de árvores e plantas.

Requisitos:

Operador de trator florestal – CNH categoria AC e ensino médio, com conhecimento na área ambiental e certificado de curso de operador de trator florestal.

Operador de Motosserra – curso de operação de motosserra e ensino médio, com conhecimento na área ambiental.

Mecânico de manutenção de tratores – curso de mecânica pesada e ensino médio, com conhecimento na área ambiental.

Trabalhador de extração florestal – ensino médio com conhecimento na área ambiental.

Local de trabalho: ITAPEVA E REGIÃO

Carga horária: 4 horas por dia

Disponibilidade para o trabalho: de segunda à sexta-feira.