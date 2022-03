O bom dia desta terça-feira (15), vem direto da Casa da Cultura, das bailarinas dos cursos de Ballet Clássico baby class e infanto-juvenil, duas das modalidades oferecidas pela Secretaria da Cultura, como parte do projeto Oficinas Culturais 2022.

A professora, bailarina e coreógrafa Gabriela Duarte, diz que além da dança, trabalha com as alunas a musicalidade, a cultura, a disciplina e, neste dia, foi vestida à caráter para mostrar para as alunas o clássico “tutu” da bailarina.

Ainda há vagas nas oficinas de Ballet, Moviments, Street Dance, Dança do Ventre, Capoeira e outras. As inscrições podem ser realizadas na Casa da Cultura, de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, sábado, das 9h às 18h e aos domingos, das 9h às 14h.

Documentos necessários: cópia do RG e comprovante de residência. As vagas são limitadas.