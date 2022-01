Governo do Estado divulgou nota sobre caso ocorrido em Lençóis Paulista. Em Itapeva 50 crianças foram vacinadas no primeiro dia sem qualquer reação.

Na quarta-feira (19), a Prefeitura Municipal de Itapeva deu início a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. As primeiras crianças a serem vacinadas foram os irmãos Alana e Murilo na comunidade do Jaó.

De acordo com o Poder Municipal, 50 crianças receberam o imunizante no primeiro dia da campanha e a meta é aplicar em cerca de 10 mil crianças no município.

No mesmo dia em que iniciou-se a vacinação em Itapeva, uma notícia de Lençóis Paulista gerou pânico em diversos pais depois que uma criança de 10 anos passou mal e sofreu uma parada cardíaca horas após a tomar a vacina, necessitando intervenção médica para salvá-la.

Na manhã desta quinta-feira (20), o Centro de Vigilância Epidemiológica divulgou nota sobre o caso, onde descartou a ligação entre a vacina e o ocorrido com a criança. De acordo com especialistas, a criança é portadora de uma síndrome chamada Wolff-Parkinson-White, que leva a episódios de arritmia cardíaca (taquicardia) que podem levar a síncope e até a morte súbita – inclusive é a causa mais comum de morte súbita por arritmia ventricular.

Diante do exposto, o Estado de São Paulo mantém a vacinação, assim como Itapeva, de acordo com a Assessoria de Imprensa do município.