Atenção, profissionais da saúde e responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos: a imunização contra o sarampo segue em Itapeva até o dia 24 de junho.

O sarampo é uma doença de fácil transmissão, uma pessoa infectada pode transmitir para até 18 pessoas sem proteção contra a doença. A forma mais eficaz de proteção contra a doença é a vacinação.

As vacinas contra o sarampo e o vírus influenza podem ser tomadas simultaneamente, exceto para as pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19.

A vacinação acontece em TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE do município.

Unidades da zona urbana: 8h às 16h

Unidades da zona rural: 8h às 15h