Vacinação contra a gripe será terça-feira, dia 7

Na próxima terça-feira, dia 7, a Secretaria de Saúde estará realizando a vacinação contra a Influenza (Gripe).

Ainda na primeira fase, serão vacinadas pessoas com mais de 60 anos, profissionais da saúde e da segurança pública.

A vacinação terá início às 9h, em diversos pontos do município, conforme a imagem abaixo. Na Praça de Eventos acontecerá a vacinação no sistema Drive-Trhu e só poderão receber a dose pessoas que estiverem nos veículos.

Ressalta-se a importância em levar documento com foto e comprovante para os profissionais da saúde ou segurança pública.