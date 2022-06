A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, libera para toda a população com idade acima de 6 meses, a vacina contra a gripe (Influenza), a partir desta quinta-feira (23), em todas as Unidades de Saúde, da zona urbana: das 8h às 16h e da zona rural: das 8h às 15h.

A ampliação acontece após o término da campanha dos grupos prioritários, que iniciou em março. Com isso, as doses remanescentes já podem ser direcionadas às pessoas de outras faixas etárias.

Compartilhe e marque os amigos para que todos fiquem protegidos!