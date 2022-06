A vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe, continua em Itapeva até o dia 24 de junho. Se você faz parte do grupo prioritário ou conhece alguém, marque nos comentários e reforce a importância de garantir a imunização.

O inverno já começou e, com isso, há maior circulação do vírus Influenza, por isso, é fundamental que essa população busque as Unidades de Saúde para se vacinar.

A vacina contra a gripe aplicada neste ano é trivalente, ou seja, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado.

A vacina está sendo aplicada em TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE do município:

Unidades da zona urbana: 8h às 16h

Unidades da zona rural: 8h às 15h