A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde anuncia o cronograma de vacinação contra a Covid-19, que, nesta semana, inicia HOJE, quarta-feira (21). A novidade deste cronograma é que os cidadãos de 38 e 39 anos, podem procurar as Unidades de Saúde com a documentação obrigatória para tomarem a 2ª dose adicional. A vacinação também continua para os outros públicos já contemplados e segue para crianças de 3 e 4 anos. Confira os horários e locais de vacinação no post.

Perdeu a data da vacina? Está tendo repescagem contínua, então você pode ir até a Unidade de Saúde mais próxima e deixar a vacinação em dia.