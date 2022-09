A vacinação contra a COVID-19 para crianças de 3 e 4 anos de idade já começou em Itapeva-SP. As famílias que se interessarem pela vacinação, devem preencher o formulário com a manifestação de interesse, de hoje (12) até a próxima terça-feira (20), neste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGpwsGoJBlGdn0jvBlQ_BLqfmrTE0WXwmwe_pmsGuqpzpRrw/viewform?usp=sf_link

Se preferir, basta abrir a câmera do seu celular no QR Code que está na arte do post.