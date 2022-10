Nesta quarta, dia 19 de outubro, acontecerá em Taquarivaí a vacinação antirrábica animal.

Às 09h será no Recreio dos Pescadores; às 13h no Parque Santo Antônio e às 15h no Parque Horácio Rodrigues de Barros.

Serão aplicadas 150 doses e para garantir a eficácia da vacina, será feita a aplicação somente no local.