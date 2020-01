Vacina pentavalente está disponível em todos os Postos de Saúde

A vacina pentavalente, destinada às crianças de 2,4 e 6 meses, está disponível nos Postos de Saúde das zonas urbana e rural do município. De acordo com a Secretaria de Saúde, foram encaminhadas à cidade 1.500 doses.

Essa vacina previne as doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria Haemophilus.

Os pais ou responsáveis pelo bebê devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência para atualização da caderneta de vacinação, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h na zona urbana. Já na zona rural, o atendimento é das 7h às 16h nos mesmos dias.

Para a secretária de Saúde, Karen Grube Lopez, é de fundamental importância que as crianças sejam vacinadas, prevenindo moléstias. “Os pais devem atualizar as carteiras de vacinação, já que a pentavalente estava em falta no município devido ao atraso da remessa enviada pelo Ministério da Saúde”, explicou.