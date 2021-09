Vacina contra a Gripe será aplicada em todos os Postos de Saúde na quinta-feira, dia 2 de setembro

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, o vírus da gripe, terá continuidade nesta quinta-feira, dia 2 de setembro para toda a população itapevense.

ATENÇÃO: A Secretaria Municipal da Saúde de Itapeva orienta que as pessoas que fazem parte dos grupos já contemplados, seja com a primeira ou segunda dose, ou que estão próximos de ser vacinados, priorizem a vacina contra a Covid-19 e aguardem pelo menos 14 dias para depois vacinar contra a gripe.

O munícipe pode receber a dose em qualquer Unidade Básica de Saúde do município, das 08h às 15h, ou enquanto houver disponibilidade de doses.

Para a imunização, basta levar um documento com foto constando CPF, a carteira de vacina e o cartão SUS. Vacine já!