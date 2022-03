A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde, inicia nesta terça-feira (28), a aplicação da vacina contra a Influenza (gripe) em cidadãos com 80 anos ou mais, em todas as Unidades de Saúde do município. A vacina será aplicada nas outras faixas etárias gradualmente e conforme disponibilidade.

Os familiares ou responsáveis pelo paciente acamado/domiciliado devem procurar a Unidade de Saúde para realizar o agendamento da aplicação da vacina.