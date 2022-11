Antes acessível apenas para grupos de maior risco, agora a vacina contra a gripe está disponível de forma gratuita, para toda a população a partir de 6 meses de idade, nas seguintes Unidades de Saúde: Taquari, São Jorge, São Benedito, Guari e São Camilo, das 8h às 14h.

A vacinação é o principal meio de prevenção contra a Influenza, vírus causador da gripe, que é caracterizada por febre associada a coriza, tosse, dores musculares e de cabeça, e que pode evoluir para quadros graves, como pneumonia.

Com baixa cobertura vacinal, a Secretaria Municipal de Saúde convoca as pessoas que ainda não se vacinaram a procurarem as Unidades de Saúde. A imunização é necessária, principalmente, para crianças, idosos e pessoas com comorbidades, considerados grupos de risco.

Não esqueça de levar a carteira de vacinação.