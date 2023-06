Toda população acima de 6 meses de idade pode tomar a vacina contra o vírus Influenza, causador da gripe, até esta sexta-feira, dia 30 de junho, em todas as Unidades de Saúde do município, da zona rural e da zona urbana, das 8h às 16h.

A vacina contra influenza é indicada para proteger contra o vírus e, também, contra as complicações da doença, principalmente as pneumonias bacterianas. Para se vacinar, é necessário apresentar a caderneta de vacinação e um documento com foto.