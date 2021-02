UTI Covid está com 91,66% de sua capacidade utilizada

Em seu boletim desta sexta-feira, dia 26, a Santa Casa de Itapeva divulgou o óbito suspeito de um homem, itapevense, de 59 anos.

Mesmo com 4 altas hospitalares, o hospital segue com 23 internados, sendo 14 suspeitos e 9 positivos para Coronavírus.

A UTI Covid está com 91,66% de sua capacidade utilizada e a Enfermaria 85,71%.