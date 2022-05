Prefeitura alerta cidadãos para a obrigatoriamente do uso de máscara em transportes coletivos e seus acessos e estabelecimentos destinados a prestação de serviços de saúde

Confira na íntegra o comunicado:

Atenção!

De acordo com o Decreto Estadual nº 66.575, de 17 de março de 2022, o uso de máscara segue sendo obrigatório em transportes coletivos e seus locais de acesso e em estabelecimentos destinados a prestação de serviços de saúde, como hospitais, unidades de saúde, clínicas, consultórios, laboratórios, drogarias e farmácias.

Recomenda-se que as pessoas com sintomas respiratórios e imunossuprimidos mantenham o uso de máscara em locais públicos com grande circulação de pessoas.

LEMBRE-SE: A PANDEMIA AINDA NÃO ACABOU

É importante manter as medidas preventivas para evitar a transmissão da doença.

Respeite os espaços onde ainda há obrigatoriedade do uso de máscara.

“Cuidar é mais que um ato, é uma atitude individual com responsabilidade social”.