O uso de máscara de proteção facial não é mais obrigatório nas escolas e no transporte público coletivo em Itapeva. O decreto do Executivo com a medida leva em consideração a diminuição do número de casos de Covid-19 e o avanço da vacinação e foi publicado na edição do Diário Oficial de segunda-feira (12). (Confira a imagem)

O uso da máscara de proteção permanece obrigatório nas unidades de saúde públicas e particulares. E cuidados como a higienização frequente dos espaços e uso do álcool em gel 70% para a limpeza das mãos continua sendo recomendado.

De acordo com a Prefeitura, Itapeva já aplicou mais de 500 mil doses da vacina contra a Covid-19, dados da Vacina Já, e continua com a imunização, com base no Documento Técnico do Estado de São Paulo, responsável pelo envio dos imunizantes e liberação dos públicos.