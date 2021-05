URGENTE! Executivo divulga Decreto com medidas de emergência

Art. 1°- Adota medidas mais rígidas de restrição à interação social no âmbito do Município de Itapeva, em caráter temporário e excepcional, no período de 07h do dia 30 de maio de 2021 às 7h (manhã) do dia 7 de junho de 2021, data em que o fechamento será reavaliado pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento de Crise em decorrência da infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Decreto na íntegra nas imagens da publicação!

Obs: em relação ao comércio, o decreto só cita a entrada de 1 pessoa por família em restaurantes e similares e o delivery liberado ATÉ às 20h.

Válido a partir deste domingo, dia 30!!!! ⚠️⚠️⚠️