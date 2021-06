Urgente: Câmara vota hoje pedidos de Comissão Processante contra o prefeito de Itapeva

A sessão de Câmara desta segunda-feira (14) promete esquentar a noite fria de Itapeva.

Isso porque serão postos em votação dois pedidos de abertura de Comissão Processante para apurar possíveis infrações políticas-administrativas do prefeito Mário Tassinari, no desempenho de sua função frente o combate ao Coronavírus.

Um dos pedido de afastamento e cassação do prefeito foi feito por um cidadão Itapevense, Wilson Barros, já o outro reuniu representantes de entidades como a Aciai, por meio de seu presidente Thiago Stivali, Sincomércio – José Roberto Rocha e Sincomerciário – Marcelo Castro, além dos advogados Thiago Muller Müzel e Gustavo Müzel Pires.

A instauração de Comissão Processante depende de maioria simples dos presentes.

A sessão deve iniciar às 20h desta segunda e será transmitida pelo Facebook e YouTube da Câmara Municipal de Itapeva.