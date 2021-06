UPA tem apenas 2 pacientes no aguardo de vagas via CROSS

Nesta terça-feira, dia 15 de junho, a UPA – Unidade de Pronto Atendimento informa que 2 pacientes, sendo 1 positivo e 1 suspeito para a Covid-19, estão sendo tratados em suas dependências, aguardando vagas via CROSS.

Há poucos dias a unidade havia registrado 24 pacientes aguardando por leitos. Mesmo com a diminuição, não é hora de relaxar. Pelo contrário, as medidas de prevenção e contenção do vírus devem seguir de forma rígida.

– Fique em casa se puder e se precisar sair, não esqueça a máscara cobrindo o nariz e a boca; não leve seus familiares junto para passear; não faça festas, evite aglomeração, respeite as regras sanitárias, mantenha distanciamento em filas e se cuide! É por você e por quem você ama!