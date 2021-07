UPA segue sem pacientes aguardando vaga

A UPA – Unidade de Pronto Atendimento informa que neste domingo, dia 11 de julho, NENHUM paciente suspeito ou confirmado para Covid-19 está em suas dependências aguardando vaga via CROSS.

Cabe ressaltar que os munícipes que procuram a UPA com suspeita ou resultado positivo para Coronavírus, já estão sendo transferidos com agilidade para hospitais com vagas disponíveis. Desta forma, os boletins da UPA serão divulgados somente quando pacientes estiverem internados em suas dependências.