UPA registra queda nos números de atendimentos aos casos notificados como suspeitos e positivos para Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da UPA – Unidade de Pronto Atendimento informa que há um mês observam-se quedas nos números de casos notificados para Covid-19.

Também não têm permanecido na unidade pacientes aguardando vagas via Cross para leitos de isolamento, sendo as vagas cedidas no mesmo dia da solicitação. Devido à queda dos atendimentos foi possível diminuir a área destinada ao isolamento respiratório.

Em maio, foram notificados 1.166 casos, enquanto em junho 724 e no mês de julho caiu para 598.

Já em relação as transferências via Cross, foram feitas 147 em maio, caindo para 86 em junho e 50 no mês de julho.