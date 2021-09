Unidades de Saúde realizarão exames no Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero

Visando a detecção precoce do câncer de mama e/ou câncer de colo de útero, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Saúde disponibilizará em TODAS as Unidades de Saúde EXAMES nos seguintes dias:

ZONA RURAL: Dias 16 e 23 de outubro das 08h às 16h.

ZONA URBANA: Dias 6, 13, 20 e 27 de outubro das 17h às 20h e Dia 16 de outubro das 9h às 17h.

Caso trabalhe nos horários citados acima, faça o seu agendamento na sua Unidade de Saúde. IMPORTANTE: Mulheres de 25 a 64 anos devem realizar o exame.

A prevenção pode mudar a sua história! Cuide-se!

#PraCegoVer: a imagem em tons de rosa descreve exatamente o que está pontuado no texto acima, contendo um laço rosa em alusão à campanha do Outubro Rosa, bem como os logotipos da Prefeitura de Itapeva e Secretaria Municipal da Saúde, focando na prevenção do câncer de mama e/ou câncer de colo de útero e destacando as datas e horários disponíveis para a realização dos exames.