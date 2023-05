A Secretaria Municipal da Saúde e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, realizaram na manhã de quarta-feira, dia 3 de maio, a solenidade de reinauguração da Unidade Básica de Saúde Henri Grube do Jardim Maringá.

O posto de saúde passou por um processo de revitalização, mediante um investimento de R$ 303 mil reais em recursos próprios do Poder Executivo.

Entre os serviços realizados, destacam-se principalmente a adequação do prédio com a ampliação de salas para atender as demandas da unidade de Saúde, com a criação da farmácia humanizada, nova sala para nebulização, consultório odontológico e sala para ACS – Agente Comunitário de Saúde.

Também foram resolvidos problemas como infiltração e bolor nas paredes e a troca total do telhado, que estava comprometido, além de ter sido realizado o fechamento total da Unidade com gradil para proporcionar a segurança do patrimônio e criar um estacionamento. Dando prosseguimento às benfeitorias, houve a revitalização da praça ao redor do posto, por meio de novo calçamento e iluminação em LED.

Em seu discurso, a secretária municipal de Saúde Vanessa Guari, agradeceu o empenho dos funcionários de sua pasta. “Assumi este cargo com muito comprometimento e só tenho a agradecer aos servidores municipais pelo trabalho realizado. Esta obra irá beneficiar os moradores das localidades, proporcionando aos munícipes, um atendimento mais humanizado”, destaca a gestora pública.