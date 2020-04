Unidade de Saúde da Vila Taquari é inaugurada

Na manhã desta sexta-feira, dia 24, a Unidade de Saúde da Vila Taquari, em prédio próprio, foi inaugurada. A solenidade contou com a presença de autoridades municipais e a equipe de trabalho da Unidade. A inauguração foi realizada online pela página da Prefeitura no Facebook, respeitando a conduta de higiene e prevenção ao Covid-19.

Os serviços prestados na Estratégia Saúde da Família – ESF abrange a população dos bairros Vila Taquari, Vila São Francisco, Vila dos Comerciários, Vila Alegre, Jardim São Paulo, Jardim Maringá IV e Portal Itapeva. Aproximadamente 4 mil pessoas são atendidas no local com assistência da Atenção Básica.

A unidade presta serviços como: consulta médica, de enfermagem e odontológica, coleta de Papanicolau, vacinas, administração de medicamentos, coleta de exames laboratoriais, teste do pezinho, curativos, palestras educativas, acompanhamento domiciliar, entrega do leite do Programa Viva Leite e acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família.

A ESF conta com uma equipe de trabalho altamente qualificada, composta pelo médico Laudo Schultz Jr; enfermeira Ana Alessandra Almeida de Freitas; técnicas de Enfermagem Jéssica Mayara Gomes e Joseni dos Santos; ACS Célia Antônia de Oliveira Souza, Mayra de Lima Oliveira, Nílton César de Oliveira, Francisco Ednaldo Nogueira dos Santos e Valdirene Izabel Gomes; auxiliar administrativo Denise Garcia Camargo Ribeiro; serviços gerais Vera Lúcia Françoso Souza e Maria Lúcia de Melo; dentista Elci Benedita Pens e auxiliar de Odontologia Vanessa Porto Santos de Matos.