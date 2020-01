Unidade Básica de Saúde do Morada do Bosque será inaugurada segunda-feira, dia 13

Unidade Básica de Saúde do Morada do Bosque será inaugurada segunda-feira, dia 13

Na próxima segunda-feira, dia 13, a Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde, irá inaugurar a Unidade Básica de Saúde do Residencial Morada do Bosque.

A solenidade para entrega do Posto acontecerá na Rua Benedito Kuntz Cardoso, nº 71, no próprio bairro, a partir das 10h.

A comunidade itapevense está convidada a prestigiar a inauguração.