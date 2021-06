Unidade Básica de Saúde da Vila Isabel será inaugurada nesta quarta-feira, dia 9

A Unidade Básica de Saúde da Vila Isabel, localizada à Rua Claudio Alessandro Melo Amaral, nº 253, possui uma área total de 361,51 m² e foi executada com R$ 408.000,00 de repasse do Ministério da Saúde e aproximadamente R$ 230.000,00 de recursos próprios da Prefeitura Municipal.

Sua construção teve início em 5 de maio de 2014 e sofreu duas longas paralisações. Até então, somente 49% da obra havia sido realizada. Para dar sequência na construção, o Executivo precisou realizar adequações no projeto e na planilha orçamentária, visto que devido a morosidade de execução, algumas patologias surgiram na mesma, inclusive, com alguns problemas estruturais.

A partir disso, a obra foi retomada e finalmente finalizada. A Unidade será inaugurada nesta quarta-feira, dia 9 de junho, com transmissão on-line na página da Prefeitura de Itapeva no Facebook a partir das 15h30, respeitando os protocolos sanitários e de distanciamento devido ao Coronavírus.

A Unidade Básica de Saúde da Vila Isabel contará com atendimento médico, odontológico, equipe de enfermagem, local apropriado para vacinação, salas de curativos, de procedimento, de inalação, de grupo, almoxarifado, copa e entrega de leite do Programa Viva Leite.

O local homenageará o Padre Nazareno Benachio, nascido na Itália em 1922 e em determinado momento de sua vida veio para o Brasil, mais precisamente para a diocese de Itapeva. Ele tomou posse da paróquia Nossa Senhora da Piedade no dia 6 de maio de 1978, permanecendo à frente da mesma até o dia 3 de outubro de 2007, portanto, 29 anos como pároco desta paróquia. Após esta data, como pároco emérito, continuou morando junto a sua amada paróquia, auxiliando nas missas, atendendo as pessoas e vivendo o merecido descanso depois de tantos anos de trabalho árduo. Pe. Nazareno faleceu no dia 16 de novembro de 2020.