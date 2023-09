Reunião de Jé, Débora Marcondes e Guilherme Derrite fortalece iniciativas para a cidade.

Em um esforço conjunto para fortalecer a segurança e promover o desenvolvimento de Itapeva, Jeferson Modesto Silva (Jé ) agendou uma reunião com o Secretário de Segurança, Guilherme Derrite, e contou com a participação fundamental da vereadora Débora Marcondes. O encontro, que ocorreu na última terça-feira (12) foi marcado por iniciativas que visam aprimorar a qualidade de vida dos moradores do município de Itapeva .

Débora Marcondes, apresentou uma série de demandas para a cidade. Entre elas, a solicitação de um médico legista para o Instituto Médico Legal (IML), a alocação de recursos para fortalecer a Guarda Civil Municipal (GCM), o aumento do efetivo das polícias civil e militar e a implementação do atendimento 24 horas na Delegacia da Mulher.

Guilherme Derrite, por sua vez, expressou seu apoio a essas iniciativas, se comprometeu em enviar recursos para Guarda Civil Militar e destacou a importância da parceria com líderes comprometidos. “Trabalhar em conjunto é fundamental para promover um ambiente seguro e favorável ao desenvolvimento em Itapeva. Estou comprometidos com município de Itapeva “, afirmou o Secretário de Segurança.

A união dessas lideranças demonstra um compromisso com o futuro de Itapeva, reforçando a ideia de que, juntos, podem fazer a diferença na busca por uma cidade mais segura e desenvolvida.