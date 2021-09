Unesp conta com psicóloga em grupo terapêutico para os universitários

A campanha do Setembro Amarelo surgiu em 2014, organizada nacionalmente, com o dia 10, nomeado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, sendo ela realizada durante todo o ano, visto a grande importância do assunto, já que dados governamentais apontam que são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo.

Trata-se de uma triste realidade, com casos cada vez mais frequentes, principalmente entre os jovens, na maioria destes as causas são transtornos mentais, como depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias, fatos que nos cercam mais do que imaginamos no nosso cotidiano, para prevenir isso e reduzir cada vez mais esses números expressivos a campanha do Setembro Amarelo está presente em todo nosso país, sendo destacado, tanto em instituições públicas, como em privadas.

Com tudo isso, a UNESP Itapeva criou um grupo terapêutico com a psicóloga Mayara, visando uma maior saúde mental dentro da Universidade, já que os graduandos enfrentam constante pressão para que trabalhos sejam entregues no prazo, a alta demanda de estudo, noites em claro se preparando para uma prova, tudo isso sem contar o fato de que muitos universitários também trabalham, cuidam da casa, da família, de questões pessoais e financeiras, condições que as passam despercebidas.