Unesp completa 18 anos em Itapeva e inaugura novo prédio

Na quarta-feira (18), no campus da Unesp Itapeva, aconteceu a cerimônia de aniversário de 18 anos da faculdade no município. Na ocasião, foi inaugurado o novo prédio aonde serão ministradas aulas teóricas e práticas dos cursos de Engenharia. A edificação leva o nome do saudoso colaborador da Unesp, Juliano Rodrigo de Britto, que foi acometido pela Covid-19. A solenidade contou com a presença do prefeito, Mario Tassinari e outras autoridades municipais.

A coordenadora executiva da Unesp Itapeva, Danielle Gouvea ressaltou que a faculdade teve início no município como um Campus Experimental, mas que ao longo dos anos o trabalho mostrou ótimos resultados e agora a faculdade caminha para a consolidação permanente. “Com a expansão das Engenharias, em 2014 tivemos o início do curso de Engenharia de Produção. O novo prédio que foi inaugurado hoje faz parte deste projeto”, explicou.

O prefeito de Itapeva ressaltou a importância da parceria entre o Poder Público Municipal e a Universidade Unesp de Itapeva para a constante melhoria do ensino superior na cidade. “Quero parabenizar a universidade pelos 18 anos em nosso município e salientar que o Executivo está à disposição para colaborar com projetos que valorizem a educação em nossa cidade. Ainda tenho o sonho de trazer Medicina para cá”, disse.