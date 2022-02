Candidatos não precisam estar inscritos no Vestibular 2022 e se cadastram gratuitamente

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) inscreverá a partir de quinta-feira, 10 de fevereiro, para o Processo Seletivo “Olimpíadas Científicas Unesp 2022”, com 218 vagas adicionais em cursos de graduação destinadas a participantes e medalhistas de olimpíadas do conhecimento. Os interessados não precisam estar inscritos no Vestibular Unesp 2022, com terceira chamada programada para quarta-feira (9/2), e deverão se cadastrar, de forma gratuita, pelo site da Fundação Vunesp ( www.vunesp.com.br ). O prazo para inscrições e envio do upload dos documentos comprobatórios da premiação vai até 27 de fevereiro.

Ao todo, as 218 “vagas olímpicas” estão distribuídas por 32 carreiras diferentes, sendo 41 vagas na área de Biológicas, 138 em Exatas e 39 em Humanidades, com oportunidades para os seguintes cursos: Administração; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Biomédicas; Ecologia; Engenharias Aeronáutica, Agronômica, Ambiental, Cartográfica e de Agrimensura, Civil, de Alimentos, de Bioprocessos e Biotecnologia, de Biossistemas, de Controle e Automação, de Energia e Turismo, de Pesca, de Produção, Elétrica, Eletrônica e de Telecomunicações, Florestal, Industrial Madeireira; Estatística; Física; Física Médica; Geografia; Letras; Matemática; Meteorologia; Pedagogia; Química; Relações Públicas; Zootecnia.

O processo seletivo considera 52 olimpíadas de conhecimento, com opções para eventos regionais, nacionais, iberoamericanos e internacionais. A lista completa pode ser vista no Manual do Candidato, disponível para consulta nas páginas da Unesp ( vestibular.unesp.br ) e da Vunesp.