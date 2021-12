Um itapevense faleceu no hospital, com resultado negativo para Covid-19

Um itapevense faleceu no hospital, com resultado negativo para Covid-19

Nesta quinta-feira, 30 de dezembro, a Santa Casa de Misericórdia informou que um itapevense, homem de 35 anos, faleceu na unidade. Ele estava internado na Ala Covid, mas teve resultado negativo para o vírus. Nossos sentimentos à família.

Oito pacientes seguem internados, sendo seis suspeitos e dois positivos. Deste total, quatro são itapevenses e os demais de Apiaí (1), Hortolândia (1) e Itararé (2).

A taxa de ocupação da UTI está em 26,67% e da Enfermaria 7,76%.

Vale ressaltar que os dados referem-se somente aos casos com entrada no hospital, não abrangendo as demais unidades de saúde do município.