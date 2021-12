Último calendário de vacinação de 2021 será nos dias 28, 29 e 30 de dezembro

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde, promove na próxima terça e quarta-feira, 28 e 29 de dezembro, a aplicação da dose de reforço das vacinas Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen, em Unidades de Saúde da zona rural e da zona urbana.

O Mutirão da 2ª Dose também segue na última semana do ano, na terça (28), quarta (29) e quinta-feira (30), no Complexo Cultural, que fica no Calçadão Dr. Pinheiro ao lado da guarita da GCM.

Veja quem pode se vacinar:

TERÇA-FEIRA, (28):

– Cidadãos de 45 a 49 anos, vacinados com a 2ª dose até 20 de agosto;

– Dose de reforço Janssen para os vacinados com Janssen até 27 de outubro.

QUARTA-FEIRA, (29):

– Cidadãos de 40 a 44 anos, vacinados com a 2ª dose até 20 de agosto;

– Dose de reforço Janssen para os vacinados com Janssen até 27 de outubro;

Este esquema vacinal acontece nas Unidades de Saúde do Guarizinho, São Roque e Alto da Brancal, das 13h às 15h e nas Unidades Bela Vista, Camargo e Parque São Jorge, das 16h às 19h.

Mutirão da 2ª Dose: aplicação da 2ª dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer, na terça (28), quarta (29), e quinta-feira (30), das 09h às 16h, no Complexo Cultural, no Calçadão Dr. Pinheiro.

Não esqueça de levar o comprovante de vacinação e um documento com foto, constando CPF. A vacinação ocorrerá nos horários previstos ou enquanto houver disponibilidade de doses.