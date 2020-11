Tudo pronto para a retomada da Escola de Trânsito em 2021

A Secretaria Municipal da Defesa Social, através do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, aproveitou o período de pandemia e paralisação das aulas, para realizar a revitalização e fazer algumas adequações no espaço da Escola de Trânsito, que hoje está lotada na ADESAI.

De acordo com o diretor de trânsito, Luciano Barbarotti, quando o período letivo retornar à normalidade, será possível educar as crianças para o trânsito com mais eficácia, já que houve aquisição de alguns equipamentos e haverá destaque para o trânsito a pessoas com deficiência.

“Estamos aguardando a volta da normalidade, para que possamos retomar não só com a escolinha nas escolas e no espaço que temos aqui na sede da Secretaria, que é cedido pela ADESAI, como as campanhas de educação no trânsito, que além as do calendário do DENATRAN, que são a de Carnaval, Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito em setembro e o Dia Nacional das Vítimas de Trânsito em novembro, vamos fazer uma campanha em parceria com o Conselho da Pessoa com Deficiência sobre o uso das vagas privativas para deficientes e o Projeto Bem Ti Vi, que é uma parceria com o DETRAN”, contou.

Saiba Mais – A Escola de Trânsito é uma pista educativa móvel, que pode ser levada em qualquer local, a qual simula a situação real das ruas da cidade. Ela contem sinalização de trânsito como placas, semáforo, faixa de pedestre e lombada elétrica de velocidade, os quais funcionam como as de verdade.

“A pista foi adquirida através de um convênio entre a Secretaria da Defesa Social e o DETRAN, através do ´´Respeite a Vida“. Além desta pista, Itapeva foi contemplada com as obras de acessibilidade, as quais estão sendo feitas em alguns pontos da cidade, como faixa de pedestre elevada, alargamento dos passeios, colocação de rampas e piso tátil”, relatou Barbarotti.

A Escola pode atingir crianças e adolescentes de diversas idades, pois existem os velotróis e as bicicletas, que são para as crianças de 4 a 12 anos, mas nada impede que crianças maiores sejam instruídas.

Na Escola, os alunos recebem as orientações teóricas, através de uma cartilha e aulas práticas na pista, de como os mesmo devem se comportar como pedestre, passageiro e como motorista, cujas informações depois são passadas aos seus pais.

A Escola é composta pelos funcionários do Departamento de Trânsito, e principalmente pelos agentes de trânsito, além da Guarda Civil Municipal.

“Observamos que tudo que é passado para as crianças, elas não esquecem e algum tempo depois quando voltamos a uma escola, algumas que já participaram lembram de tudo. Além disso, como passageiros elas cobram seus pais para que se comportem de maneira correta no trânsito, tanto que já recebemos relatos de muitos pais que se sentiram constrangidos – no bom sentido – pois foram orientados pelos filhos de como devem se comportar no trânsito”, finalizou o diretor.