Nesta terça-feira, dia 28, a empresa Tubarão Piscinas realizou a desinfecção de mais bairros de Itapeva. A ação aconteceu em parceria com a Maringá e a Câmara Municipal.

Desta vez, a equipe passou pela Morada do Sol, Cecap, Jardim Grajaú, Vila São Benedito e também na Câmara Municipal, pulverizando os locais com cloro, auxiliando na prevenção e combate ao Coronavírus.

A iniciativa da empresa é totalmente voluntária.