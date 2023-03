Na tarde de domingo (19), a Polícia Militar através das equipes de Força Tática prendeu o último procurado suspeito de participar da morte de Cristiano Moura em agosto do ano passado.

De acordo com os policiais, equipes de Força Tática estavam em patrulhamento pelo Bairro Santa Maria e ao adentrarem a Rua Leonel França avistaram um indivíduo em frente a uma residência, que ao perceber a aproximação da viatura adentrou rapidamente a residência.

Os policiais reconheceram o indivíduo e sabiam que contra ele havia um Mandado de Prisão. Foi então realizado acompanhamento a pé e abordado o homem no quintal da reresidência.

O indivíduo foi submetido a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, ao pesquisar a situação do rapaz os policiais verificaram que é detentor de vários artigos entre estes, Art 148, 121, 211 e 29 do Código Penal.

O sujeito foi conduzido ao Plantão Policial onde ficou a disposição da justiça. O detido é suspeito de ter presidido o chamado Tribunal do Crime que tirou a vida de Cristiano que depois foi enterrado no aterro sanitário da Vila Santa Maria que dias depois, após uma denúncia anônima foi encontrado.