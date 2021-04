Três óbitos positivos para Coronavírus foram registrados na Santa Casa

Em seu boletim desta segunda-feira, dia 19, a Santa Casa de Itapeva divulgou mais três óbitos positivos para Covid, tratam-se de homens, de Itaberá (70 anos), de Itapeva (46 anos) e de Riversul (83 anos).

Um hospital também informou o falecimento de um itapevense de 78 anos que teve resultado negativo para Coronavírus.

Nossos sentimentos às famílias.

Mesmo com as altas e os óbitos, o hospital segue com 43 pacientes internados, sendo 11 suspeitos e 32 positivos.