Em seu boletim desta terça-feira, dia 8, a Santa Casa de Itapeva informou mais quatro óbitos em suas dependências, sendo três positivos para Coronavírus e um que teve resultado negativo.

Nossos sentimentos às famílias.

57 pessoas estão internadas no hospital, sendo 40 na Ala Covid (ocupação máxima) e mais 17 no Pronto Socorro, aguardando vaga via CROSS.