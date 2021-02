Três óbitos por Coronavírus foram registrados no hospital de Itapeva

A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva divulgou nesta quarta-feira, dia 10, mais três óbitos positivos para Coronavírus: uma mulher de 45 anos de Apiaí, um homem de 80 anos de Buri e um homem de 54 anos de Itararé. Nossos sentimentos aos familiares.

No total, 21 pacientes estão internados no hospital, sendo 11 suspeitos e 10 confirmados para Covid. Destes, 13 são itapevenses (5 suspeitos e 8 positivos).

A UTI está com 83,33% de sua ocupação e a Enfermaria Covid com 85,71%.