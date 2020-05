Três munícipes continuam em estado grave no hospital utilizando ventilação mecânica

BOLETIM Nº 61 – 13/05/2020 – quarta-feira

1) Agradecimentos à população local

O Comitê agradece a nossa população, pois em relação à semana anterior houve crescimento nos índices de isolamento social. Com isto, há evidência que o resultado positivo das medidas adotadas se deve ao respaldo dado pela população.

2) Barreiras sanitárias

O Comitê delibera para a realização de barreiras sanitárias, com o intuito de monitorar e identificar os possíveis contaminados pela Covid-19 e encaminhá-los para a rede pública de saúde para acompanhamento. A ação será executada, em ação conjunta, pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir do dia 20 de maio de 2020.

3) Fiscalização nos serviços de entrega à domicílio

Considerando a extrema importância dos motociclistas nos serviços de entrega à domicílio, zelando pela segurança sanitária destes profissionais, o Comitê recomenda aos estabelecimentos comerciais que disponibilizem álcool gel e máscaras para os motociclistas colaboradores.

Outrossim, as casas de “disk-moto” estão autorizadas a funcionar como apoio aos motociclistas que trabalhem nos serviços de entrega à domicílio. Mantém-se a proibição do transporte de passageiros por questões sanitárias.

4) Contratação de serviços de estatística

Considerando a insuficiência dos dados fornecidos pelo Estado de São Paulo (seade/coronavírus), onde o Governo fornece apenas índices de isolamento social sem explicar a metodologia adotada, locais com maior concentração de pessoas, dentre outros, o Comitê delibera por contratar serviços de estatística e referenciamento, que forneçam dados mais detalhados e que possibilitem a adoção de medidas de combate à covid-19 com maior rigor científico.

5) Ações para a diminuição das filas da Caixa Econômica Federal (CEF)

Para minimizar as aglomerações geradas pelas filas da CEF e oferecer maior conforto à população, em virtude dos auxílios e benefícios emergenciais, oferecidos pelo Governo Federal, o Poder Executivo firmou parceria com a instituição, oferecendo um patrimônio do município (EM. Dom Silvio”) para triagens e encaminhamentos.

A disponibilização para utilização do espaço público será feita de acordo com o calendário a ser divulgado pelo Governo Federal. O Comitê agradece à Câmara Municipal de Itapeva pela aprovação de lei que autorizou o Executivo a adotar tais medidas.

6) Dados diários

– Altas clínicas: 393 (220 altas por melhora e 173 casos negativos).

– Casos suspeitos: 93 (acompanhamento domiciliar) e 02 em tratamento hospitalar.

– Em acompanhamento atualmente: 100.

– Casos positivos: 17 no total (03 internados graves; 02 em isolamento domiciliar; 12 altas por melhora clínica).

– Óbitos: 0.

– Óbitos descartados: 08.

– Casos notificados desde o início da pandemia: 513.