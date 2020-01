Três crianças morrem durante incêndio em casarão em Paraty

O fogo no primeiro andar da residência Foto: Wesley Guedes / Facebook

Três meninas, de 2, 4 e 7 anos, morreram durante um incêndio, na manhã desta sexta-feira, num casarão em Paraty, na Costa Verde do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mãe delas, Dara de Almeida Santos de Souza, de 23 anos, foi levada em estado grave para o Hospital municipal Hugo Miranda, também em Paraty.

Os bombeiros foram acionados às 7h15 para o local. O casarão, de dois andares, fica na Rua Canal, no bairro Parque Mangueira. A Polícia Civil foi acionada para fazer uma perícia na residência.

Fotos compartilhadas em redes sociais mostram o fogo em duas janelas do primeiro andar da residência. Moradores do local relatam que um grupo tentou apagar as chamas antes da chegada dos bombeiros.

Fonte: O Globo